韩政府力求将对俄出口管制措施对韩企影响最小化

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韩国国际广播电台报道：韩国政府正寻求《外国直接产品规则》（FDPR）适用例外等多种方案，力求将对俄出口管制措施对韩国企业造成的损失最小化。产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九28日在首尔贸易中心与专业对外贸易商社等召开紧急恳谈会，并公布了上述计划。美国24日公布的对俄出口管制措施包括了《外国直接产品规则》，由此，在半导体、信息通信、传感器、激光、海洋、航空太空七个领域的57项技术方面，只要使用了美国技术和软件，即使是第三国生产的产品，也必须获得美国商务部的批准，才可对俄出口。吕翰九表示，本周内将与美国商务部工业与安全局举行局长级别磋商，争取将出口管制措施对国内企业造成的影响最小化。吕翰九也将亲自与美国高层官员接触。专业对外贸易商社指进出口能力优秀的专业贸易企业，目前共指定了332家。出席当天会议的包括浦项国际、三星物产、LX国际、现代、韩国贸易协会和进口协会等。与会企业表示，虽然目前正采取扩大原材料替代进口地等措施进行应对，但是若事态长期化，有可能发生原材料供需不稳定、物流运输紊乱、货款结算障碍等问题。与会企业还表示，美国政府对俄战略物资出口管制措施带来了不确定性，希望产业部及时提供信息。对此，吕翰九表示，将尽快结束与美国的磋商，专注于向企业提供信息、解决问题。产业部还将通过大韩贸易投资振兴公社、贸易协会等开设的窗口加强消除物流和交易方面的困难、提供法律咨询。