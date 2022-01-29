2月韩出口额为539.1亿美元 创同月新高

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韩国国际广播电台报道：2月韩国出口额同比增长20.6%，创历年2月出口额的最高纪录。在新冠病毒奥密克戎变异毒株进一步蔓延、国际原材料价格上涨、乌克兰事态等不稳定的国内外环境下，2月韩国贸易收支仍时隔三个月实现顺差。据韩国产业通商资源部1日透露，2月韩国出口额为539.1亿美元，同比增长20.6%，创历年2月出口额的最高纪录，也是以2月为准，出口额首次突破500亿美元。在15种主要出口产品中，除了汽车配件出口额出现1.1%的负增长外，其余产品的出口都有所增长。尤其是半导体、电脑、显示器、家电、钢铁、石化、石油产品等主力产品的出口表现强劲。在出口对象国中，2月韩国对中国出口同比增长16%，对美国出口增长20.9%，对欧盟和东盟出口分别增长8.6%和38.4%，韩国对上述四大地区的出口创下历年2月的最高纪录。另外，韩国对中南美和印度等新兴市场国家的出口也出现了增长。韩国对包括上述地区在内的九大地区的出口已连续11个月保持增长势头。2月韩国进口额同比增长25.1%，为530.7亿美元，创下历年2月进口额的最高纪录。受国际能源价格上涨影响，原油、天然气、煤炭等能源进口额达125亿美元，同比增加43.4亿美元。由此，2月韩国贸易收支创下8.4亿美元顺差。