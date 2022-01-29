韩新增13.8993万例新冠确诊病例

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例数连续两天保持在13万多例水平。据中央防疫对策本部透露，以1日0时为基准，韩国新增13.8993万例新冠病毒确诊病例，其中本地感染病例为13.8935万例，境外输入病例为58例。虽然当天新增病例环比减少了633例，但仍连续两天保持在13万多例水平。当天的新增病例达一周前99569例的1.4倍，达两周前即2月15日57169例的2.4倍。当天新冠死亡者为112人，累计死亡8170人，死亡率为0.25%。危重病例为727例，连续两天维持在700多例水平。以1日0时为基准，新冠居家治疗患者为79.2494万人，其中60岁以上等重点管理新冠确诊患者为11.4048万人，其余则是居家自行管理治疗。当天发布的新冠确诊病例数字中，首尔为27885例、京畿道为39211例、仁川8956例，首都圈确诊病例占比为54.7%。除了首都圈以外，釜山为11202例、庆尚南道8018例、大邱5382例、忠清南道4853例、光州4802例、庆尚北道4665例、全罗北道3937例、大田3674例、忠清北道3500例、江原道3477例、全罗南道3280例、蔚山2944例、济州2273例、世宗876例。