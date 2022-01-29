韩朝野在三一节纷纷发表各自言论

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韩国国际广播电台报道：在韩国总统选举即将来临之际，韩国朝野各党在3月1日即三一独立运动103周年纪念日当天纷纷发表各自的立场。执政党共同民主党代表宋永吉、在野党国民力量党代表李俊锡、国民之党代表安哲秀、正义党代表余永国等政党代表共同出席了当天上午在首尔市西大门区国立大韩民国临时政府纪念馆举行的三一节纪念仪式。共同民主党方面表示，将通过韩半岛和平、政治交替和统合政治，为打造一个人人共享幸福、有品格的大韩民国而不懈努力。该党选举对策委员会宣传团团长朴光温在新闻发布会上表示，我们拥有不屈服于国难危机、在忍受痛苦的过程中重新站起来的伟大国民。面对日本帝国主义的殖民统治，我们的国民清楚地知道，强大的力量和团结才能守护国家主权与和平。国民力量党表示，须对利用历史伤痛的群体进行惩罚，并采取措施防止类似行为再度出现。该党选举对策本部首席发言人李亮寿在评论中表示，在内忧外患的2022年，我们应该铭记英烈在对抗压迫和暴力的三一独立运动的过程中所作出的牺牲和勇气的价值。而我们在为祖国献身的殉国先烈面前则无法抬头、感到内疚。国民之党当天表示，如今韩国处于危机状态，国民之党将率领国家迈向科学技术强国之路。正义党表示，必须对日军慰安妇问题采取果断的措施。