韩朝野总统候选人在三一节举行游说活动

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韩国国际广播电台报道：共同民主党总统候选人李在明和国民力量党总统候选人尹锡悦在三一节之际在首尔展开大规模游说活动。在提前投票日开始的三天以前，为了在首尔进行拉票，共同民主党总统候选人李在明当天在首尔明洞进行游说。李在明承诺实现政治交替、成立统合政府，呼吁中立选民予以支持，并再度向首尔市民承诺将解决房地产问题。他说，通过削减税金、增加房产供应量，将迅速地在首尔提供107万户住房。李在明在与外国投资企业人士举行对话时表示，将打造具有优越投资环境的国家，并推行透明且可预测的经济政策。国民力量党总统候选人尹锡悦当天在中央大学和延世大学校前以年轻人为对象进行了大规模的游说活动。他强调，这次选举是国民的常识与腐败无能的对决。他表示，共同民主党在总统大选即将来临之际推行政治改革是小伎俩，政权交替才是真正的政治改革。当天上午，尹锡悦与独立运动有功者后代一起前往显忠院参拜时表示，将建设一个无愧于为国家牺牲者的国家。正义党总统候选人沈相奵当天发表三一节信息时表示，就像100多年前我们的爱国志士一样，乌克兰民众正在对抗侵略战争，侵略战争是人类的公敌。国民之党代表安哲秀当天在出席三一节纪念仪式后表示，如果在韩国发生类似于乌克兰事态的情况，自己会最先拿起枪杆子参加战斗，安哲秀以此强调了作为社会领导层的责任。