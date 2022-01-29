韩常驻联合国代表敦促俄军立即撤离乌克兰

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韩国国际广播电台报道： 韩国常驻联合国代表赵显当地时间1日在美国纽约联合国总部举行的乌克兰危机相关联合国紧急特别大会第二天会议上表示，韩方强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰。赵显称，韩国已加入到要求俄军从乌克兰撤离的联合国安理会和大会决议共同提案国行列中。赵显表示，1950年以韩国战争为契机通过的“为和平而团结”（Uniting for Peace）决议为联合国召开紧急特别大会提供了依据， 希望在联合国层面上携手解决乌克兰问题。赵显强调， 韩国是联合国根据“为和平而团结”决议提供援助的第一个国家，如今韩国能够存在都是得益于联合国当时立即向深陷痛苦的无辜平民伸出了援手。赵显称，这是展现联合国成员国团结一致守护《联合国宪章》原则时联合国能发挥何种作用的事例，也是证言。赵显像其他西方国家代表一样强调， 此次战争是俄罗斯做出的选择，韩方强烈谴责严重侵犯其他成员国主权、独立、领土完整的一切行为。赵显敦促俄罗斯立即取消承认乌克兰东部亲俄分离主义势力顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国独立的决定，并对俄罗斯加强核武器运用部队警戒态势深表忧虑。赵显还敦促俄罗斯停止进一步升级此次危机的任何行动，以外交方式解决有关问题。