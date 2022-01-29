尹锡悦、安哲秀单一化 称必定实现政权更替

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韩国国际广播电台报道：韩国总统选举提前投票将从4日开始，3日国民力量党候选人尹锡悦和国民之党候选人安哲秀宣布单一化。安哲秀表示，决定齐心协力实现更好的政权更替，支持尹锡悦。尹锡悦和安哲秀3日上午在国会召开记者见面会，发布联合宣言。宣言指出，双方承载着国民对政权更替的热切盼望，将开启通往国民团结和大韩民国未来的大长征。安哲秀表示，今天是创造更美好的大韩民国的起点，决定齐心协力实现更好的政权更替。宣言强调二人是一个团队，称将打造面向未来、革新性的国民统合政府。宣言指出，统合政府的关键词是未来、改革、实用、防疫，将在协同治理、合作的原则下施政，将在接管委员会构建、共同政府组建等所有问题上进行协商。安哲秀宣布支持尹锡悦。尹锡悦表示，自己接受安哲秀候选人的意愿，必定取得胜利、共同打造成功的国民统合政府。两名候选人在前一天晚上电视辩论会结束后会晤，会晤一直持续到凌晨2时30分。共同民主党召开选举对策委员会本部长团紧急会议，将此次单一化定性为“瓜分职位的勾结”。共同民主党方面表示，国民是智慧的，且已经目睹了迄今为止的所有过程，相信会对此作出严正审判。共同民主党选举对策委员会决定启动24小时紧急体系，进行全力应对。