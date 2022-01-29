韩政府：智能手机、整车等消费品属对俄出口管制措施例外产品

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，已就对俄出口管制措施问题从美国方面获得答复，智能手机、整车等面向普通消费者的消费品属于例外。另外，截至本月26日属于过渡期，这段时间的运输货量也不受限制。企划财政部3日在首尔银行会馆召开第十次乌克兰事态紧急应对工作小组会议兼宏观经济金融会议。该部门表示，韩美两国正就金融制裁、出口管制进行紧密协商。政府表示，即使韩国被纳入《外国直接产品规则》豁免国，也不意味着企业出口可完全不受对俄出口管制的限制。政府指出，美国方面表示，在智能手机、整车、洗衣机等产品方面，只要出口对象与军事无关，即便属于出口管制措施适用对象，也可不受限制。另外，韩国企业对驻俄罗斯子公司的出口有可能被豁免。措施生效后的30天、即到本月26日为止属于过渡期。政府还表示，将积极考虑并推进有关方案，缓解金融制裁对当地侨民、留学生和韩国企业对俄结算造成的不便。对于出口、产业等实体经济部门的支援方案，政府决定除现行企业贸易金融援助之外，还将敲定最高2万亿韩元的紧急金融支援项目细节，在企业等出现损失时即刻执行。政府就农产品进口表示，将下调政策资金利率、加强配额关税支援，缓解国际粮食价格上涨对业界造成的压力。