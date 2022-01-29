2月韩消费者物价上涨3.7% 连续五个月逾3%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：2月韩国消费者物价上涨3.7%，涨幅连续五个月超过3%。根据统计厅4日发布的“2022年2月消费者物价动向”资料显示，2月韩国消费者物价指数为105.3，同比上涨3.7%。去年10月消费者物价涨幅为3.2%、11月为3.8%、12月为3.7%、今年1月为3.6%，物价涨幅连续五个月超过3%。这是自2010年9月至2012年2月物价连续十八个月上涨3%以上后，时隔约十年单月物价涨幅首次连续五个月超过3%。从各产品项目来看，商品物价较一年前上涨了4.3%。工业产品上涨5.2%，其中加工食品上涨5.4%，面包价格上涨8.5%。特别是石油类物价上涨19.4%，涨幅最高。具体来看，汽油(+16.5%)、柴油(+21%)、煤油(+31.2%)、汽车用液化石油气(+23.8%)均有所上涨。2月，农畜水产品物价上涨1.6%，涨幅低于去年11月(+7.6%)、12月(+7.8%)和今年1月(+6.3%)。进口牛肉(+26.7%)、猪肉(+12.4%)、草莓(+20.9%)、橘子(+20%)、葡萄(+22.8%)等有所上涨，但大葱(-59.8%)、苹果(-20%)、洋葱(-41.8%)、红薯(-21.1%)、辣椒粉(-13.2%)、大米(-6.3%)等有所下降。服务价格同比上涨3.1%。其中公共服务上涨0.9%，个人服务上涨4.3%。特别是在外用餐价格上涨6.2%，创2008年12月(+6.4%)以后的最大涨幅。