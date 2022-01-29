韩大选新冠确诊选民提前投票管理混乱事件发酵 选举后或正式展开调查

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韩国国际广播电台报道：随着韩国总统选举新冠确诊和被隔离选民提前投票管理混乱事件持续发酵，针对中央选举管理委员会的检举也不断增加。据法律界7日消息，市民团体“法治主义正确树立行动连带”当天以涉嫌滥用职权、渎职、违反《公职选举法》为由向大检察厅检举中央选举管理委员会委员长卢贞姬和秘书长金世焕。前一天，“平民民生对策委员会”向大检察厅检举了卢贞姬。另外，“投机资本监视中心”也于7日下午进行检举。大检察厅预计将把相关案件分配给负责选举、政治犯罪的首尔中央地方检察厅公共调查2部，正式调查将在选举后展开。本月5日即提前投票日的第二天，全国各地投票站发生了确诊选民提前投票管理混乱的情况，引发抗议。属于隔离对象的选民在收到选票和塑料袋后，在另行设置的临时投票站填写选票后交给选举工作人员，然而工作人员收集的选票被随意地保管在购物袋、篮子里，甚至还发生了已填写选票再次发放给选民的情况。中央选举管理委员会在隔天发布的声明中强调，临时投票站投票方法遵守有关法律和规定，不存在不正当行为。不过朝野两党均指出，选民不能亲手将选票放入投票箱已经违反了《宪法》规定的直接、保密投票原则。韩国总统文在寅也对这一情况表示遗憾。分析认为，若大选最终得票率相近，提前投票管理不当有可能引起不正当选举的争议。