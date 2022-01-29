韩去年冬季降水量历年最低 导致大型山火

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韩国国际广播电台报道：数据显示，去年冬天韩国的降水量为近半个世纪以来的最低值，这使大气持续干燥，导致了最近的大型山火。韩国气象厅7日表示，2021年冬季（去年12月至今年2月）全国降水量为13.3毫米，仅为往年（1991年至2020年）降水量（89.0毫米）的14.7%，是1973年气象观测网扩大至全国以来的最低值。去年冬季降水量较此前的最低纪录（1987年27.8毫米）还要少14.5毫米。按照地区来看，最近发生山火的庆尚北道的降水量为6.3毫米，仅为往年（73.8毫米）的8.5%。江原道为24.9毫米，为往年（87.6毫米）的28.4%。全国降水天数为11.7天，较往年（19.5天）少7.8天，同样是1973年以来的最低值。相对湿度为57%，较往年（62%）低五个百分点，为历年第二低。分析指出，这主要是因为去年冬天韩国更多地受到了高气压而非低气压的影响，致使晴天日数较多。一般情况下，冬季形成于中国或西海上空的低气压会通过韩国，供给水蒸气并降水，然而去年冬天，大气上层低压槽未能影响到经过韩国周边地区的低压槽，导致降雨和降雪量不足。今后的降水量也不容乐观。气象厅3日公布的数据显示，本月1日至下月10日的降水量与往年（67.8-101.4毫米）持平。目前全罗南道和庆尚南道出现了微弱或一般水平的气象干旱，预计今后将扩散至全国。