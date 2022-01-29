联合国安理会决定就北韩试射弹道导弹召开闭门会议

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韩国国际广播电台报道：随着北韩连续试射弹道导弹，联合国安理会时隔一周决定再次召开闭门会议。韩国外交部有关人士7日表示，部分安理会理事国要求就5日北韩发射弹道导弹事宜召开闭门会议，会议将于美国纽约当地时间7日上午召开。这名有关人士还表示，韩国政府正与美国等主要理事国保持紧密沟通。北韩于本月5日发射一枚弹道导弹，并声称是侦查卫星研发试验，旨在检验卫星资料传输系统等。联合国安理会当地时间2月28日曾就北韩发射弹道导弹召开闭门会议。北韩2月27日表示，为测试侦查卫星摄像头进行了重要试验。韩美两国认为北韩发射的是准中程弹道导弹(MRBM)，但是北韩并未提到导弹，仅反复宣称是侦查卫星试验。若要将侦查卫星送入地球低轨道，必须使用远程火箭，这实际上与洲际弹道导弹的核心技术相同，引起了外界的关注。另外，韩国会否再次参与谴责北韩发射弹道导弹的联合声明也引人注目。外交部有关人士表示，将综合考虑北韩连续发射导弹的情况和严重性后予以应对。在上次安理会闭门会议后，韩国、美国、英国、日本等11个国家召开记者会，另行发布了谴责北韩发射导弹的联合声明。今年1月10日、1月20日、2月4日的安理会会议后，有关国家均发布了联合声明，不过韩国并未参与。