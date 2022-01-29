美国将韩国指定为《外国直接产品规则》豁免国

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韩国国际广播电台报道：美国政府8日在谈到对俄罗斯制裁问题时表示，韩国已被指定为对俄罗斯和白俄罗斯出口管制措施《外国直接产品规则》(FDPR)豁免国。韩国产业通商资源部和美国商务部当天发布了包括上述内容的共同声明。《外国直接产品规则》规定，即使是第三国企业在美国以外地区生产的商品，若使用了被美国列为管制对象的软件或设计，在出口到俄罗斯和白俄罗斯之前也须获得美国的许可。七个领域的57项内容受到上述限制，包括半导体、计算机、激光、通信设备等。如果韩国没有获得《外国直接产品规则》豁免国地位，韩国企业的出口将受到打击。韩美政府在上述声明中表示，美国商务部工业和安全局(BIS)已将韩国列入《外国直接产品规则》豁免国名单，韩国将与欧盟成员国、日本、加拿大、澳大利亚、英国、新西兰等一起，通过《外国直接产品规则》豁免国地位，为忠实履行出口管制，正加强多方努力。产业部长官文胜煜表示，韩国作为美国的同盟国，加强了对俄罗斯的出口管制，参与了国际社会为和平解决乌克兰事态而采取的团结行动与努力。韩国参与对俄罗斯出口管制的努力和美国将韩国纳入《外国直接产品规则》豁免国名单的决定体现了韩美两国牢固的同盟关系和互惠的伙伴关系。