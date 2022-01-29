韩朝野总统候选人进行最后一天的竞选活动

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韩国国际广播电台报道：在韩国即将于9日举行第20届总统选举之际，韩国各政党总统候选人8日为争取选民支持而进行最后的拉票战。共同民主党总统候选人李在明当天在首都圈、国民力量党总统候选人尹锡悦在济州和京釜线一带进行游说。共同民主党总统候选人李在明当天在首尔汝矣岛金融街针对上班族进行游说活动时表示，为开创韩国综合股价指数5000点时代、韩国高溢价时代，敬请民众向李在明“投资”。当天，李在明向浮动层选民表示，其是可在经济、外交、防疫等领域做好稳定国政运营工作的总统候选人，并传达了国民统合的信息。国民力量党总统候选人尹锡悦在选举日的最后一天8日从济州开始游说。他说，他并不知晓“汝矣岛的文法”(政治圈的规则)和政治算法，在听到国民的呼唤后才成为总统候选人。在当天的游说中，尹锡悦指出，共同民主党比起国民的利益，更注重政派利益，并在欺骗国民。尹锡悦在济州游说结束后前往釜山、大邱、大田展开拉票活动。之后回到首尔市厅进行最后的游说，最后前往建国大学入口站和江南站，与市民见面，呼吁选民予以支持。正义党总统候选人沈相奵8日早晨在首尔市芦原区与上班族见面，开始进行游说活动。沈相奵预计本次选举最终投票率将超过80%，为实现多元民主主义，呼吁选民进行“信念投票”。当天下午，沈相奵分别前往高丽大学、汉阳大学、梨花女子大学和弘益大学等，争取年轻选民的支持。当晚，沈相奵在首尔延南洞一带徒步游说，呼吁市民予以支持。