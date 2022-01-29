韩国第20届总统选举开始投票

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韩国国际广播电台报道：引领今后五年国家发展的韩国第20届总统选举投票工作于9日上午6时起在全国14464个投票站开始进行。一般选民从当天上午6时至下午6时、新冠确诊和被隔离选民于当天下午6时至7时30分进行投票。第20届韩国总统选举的选民为4419.7692万人，其中1632.3602万名选民已在4日和5日进行了提前投票。本次总统选举提前投票率达到36.93%，创历来新高。自1997年第15届总统选举以后，本次总统选举的最终投票率能否突破80%，成为人们关注的焦点。9日的投票只能在选民住所管辖地投票站进行, 选民须携带身份证或驾照或护照等身份证件，并且须佩戴口罩进行投票。计票结果将以投票区为单位细分后予以公开，投票、开票全过程将通过韩国选举广播进行现场直播。投票结束后, 投票箱将被封上特殊封条,在警察的护送下与投票管理官、参观人一起送往251个开票站。历届总统选举通常在选举日的第二天上午6时到7时左右结束开票工作。但是此次如果在投票当天出现大量的新冠确诊患者、隔离者，投票时间或将延长,开票及结束开票的时间都有可能被推迟。KBS将在9日投票结束后，公布三大电视台共同实施的出口调查结果。