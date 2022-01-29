韩军扣押越界北韩船只 北韩警备艇遭韩军警告射击后返回

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韩国国际广播电台报道：韩国军方扣押一艘侵犯西海北方界线（NLL）进入韩国海域的北韩船只，目前正在进行调查。8日上午9时许，韩军在白翎岛东部西海北方界线附近发现一艘北韩船只。韩方发出警告通信，但这艘船只在30分钟后越过了西海北方界线。在此过程中，在后追赶船只的北韩警备艇接近韩国海域，在韩军发出四次警告通信后，上午9时49分许北韩警备艇仍越过北方界线、进入韩国海域约一公里。韩国海军随即发射三枚炮弹示警，三分钟后北韩警备艇返回北韩。虽然军方推测北韩警备艇因追赶南下船只而出现越界，属于偶发情况，但这是2016年以来北韩警备艇首次侵犯北方界线。北韩警备艇返回后，韩军在北方界线韩国海域五公里处登上北韩船只进行了调查。越界北韩船只为铁船，长十米。船上共载有七人，其中六人身穿军装，一人身穿便衣，船上没有武器。在韩军进行的初步调查中，船员们表示，载运货物时误入韩国海域，并无意归顺韩国。另据最新报道，韩国军方9日将越过西海北方界线进入韩国海域的北韩船舶和七名船员全员送还北韩。国防部9日表示，经确认，越过北方界线的北韩船舶因机械故障而误入韩国海域，船员们均表示希望返回北韩。韩军从人道主义立场出发并按照惯例，尊重船员们的意见，于下午2时许在北方界线一带将北韩船舶和七名船员移交北韩方面。