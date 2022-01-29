韩第20届大选出口调查：李在明47.8%、尹锡悦48.4%

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韩国国际广播电台报道：韩国第20届总统选举出口调查显示，共同民主党候选人李在明与国民力量党候选人尹锡悦势均力敌，差距在统计误差范围之内。KBS、MBC、SBS9日实施的出口调查显示，李在明得票率为47.8%、尹锡悦得票率为48.4%，仅相差0.6个百分点。正义党候选人沈相奵的支持率为2.5%。在首尔，李在明的得票率为45.4%、尹锡悦为50.9%、沈相奵为2.6%。此外，李在明在仁川、京畿道、全罗北道、全罗南道、光州、济州道领先，尹锡悦则在江原道、庆尚北道、庆尚南道、釜山、蔚山、大邱、忠清北道、忠清南道、大田领先。从不同年龄段来看，在20-29岁人群中，李在明得票率为47.8%、尹锡悦为45.5%；在30-39岁人群中，李在明为46.3%、尹锡悦为48.1%；在40-49岁人群中，李在明为60.5%、尹锡悦为35.4%；在50-59岁人群中，李在明为52.4%，尹锡悦为43.9%；在60岁及以上人群中，李在明为30.8%、尹锡悦为67.1%。男性选民中，李在明得票率为46.5%、尹锡悦为50.1%、沈相奵为1.6%；女性选民中，李在明为49.1%、尹锡悦为46.6%、沈相奵为3.4%。本次调查由KBS、MBC、SBS委托韩国调查（Hankook Research）、韩国调查国际（Korea Research International）和Ipsos从9日上午6时至下午6时在全国330个投票站实施，调查以每隔四人询问一次的方式进行，总计调查了8.5万余人。预计应答率为80%-85%，可信任度为95%，误差范围为±0.8个百分点。