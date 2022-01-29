尹锡悦当选韩国第20届总统

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韩国国际广播电台报道：国民力量党总统候选人尹锡悦成功当选韩国第20届总统。以10日上午6时为基准，本次大选的投票率为77.1%。在大选开票率为99.98%的情况下，执政党共同民主党总统候选人李在明的得票率为47.8%，在野党国民力量党总统候选人尹锡悦的得票率为48.6%，尹锡悦仅以0.8%的微弱优势获得了本次大选的胜利，当选韩国第20届总统。尹锡悦在获得本次大选胜利后表示：“今天的结果与其说是我和国民力量党以及安哲秀代表一起的国民之党的胜利,不如说是伟大的国民的胜利。此次选举竞争, 一切都是为了国民。现在竞争已经结束,我们都要齐心协力,为了国民和大韩民国必须团结一致。”尹锡悦还向共同民主党总统候选人李在明、正义党总统候选人沈相奵表示，感谢二位一起努力奋斗到最后，虽然没能获得结果，但是大家一起为大韩民国的政治发展作出了巨大贡献。从这一点来看,必须高度评价他们的价值。尹锡悦表示，现在以当选人的身份构筑新政府，正式担任总统职务的话，本人会尊重《宪法》精神、尊重国会，与在野党合作,好好地为国民服务。尹锡悦10日上午10时前往位于首尔市铜雀区的国立显忠院进行参拜, 上午11时在国会发表讲话,下午2时参加国民力量党选举对策本部解散仪式。