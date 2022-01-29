尹锡悦：从铁面检察官到总统之路

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦在选情胶着的总统选举中胜出，当选第20届韩国总统。尹锡悦出生于1960年，父母是大学教授。1979年他进入首尔大学法学系深造，多次在司法考试中落败后最终合格，成为一名检察官。尹锡悦为人所知是在朴槿惠政府时期，他公开了在国家情报院捏造网络留言事件中来自上层的压力。尹锡悦当时表示，“指示本身就是违法的，怎么遵守？决不能遵守违法的指示”。随后的一系列发言更使尹锡悦建立起了“铁面检察官”的形象。在2013年的国政监查中，尹锡悦被问及是否忠诚于人而非法律，他表示，“我今天能对您这样说话，正是因为我不忠诚于人”。此后尹锡悦被降职为地方高等检察厅检察官，2016年东山再起、担任崔顺实亲信干政事件特别检察组调查组长。文在寅政府成立后，尹锡悦先后被提拔为首尔中央地方检察长、检察总长。然而曹国事件使尹锡悦与现任政府发生正面冲突。在与曹国继任人、法务部前长官秋美爱发生矛盾后，尹锡悦被停职，与文在寅政权的不和由此到了无法挽回的地步。尹锡悦曾表示，“我连人事权都没有，外界都称我是植物总长”。去年3月，尹锡悦在任期还剩四个月之际宣布辞职。他表示，“无法继续看着我国社会长期积累的常识和正义崩塌，我在检察方面的角色到此为止”。与现任政府对立的尹锡悦开始被视作在野党有力候选人，他提出公正和常识，向总统职位发起挑战。尹锡悦去年11月表示，“将结束分裂和愤怒、腐败和剥削的政治”。尽管此后尹锡悦经历了配偶等家属不正当行为风波，也曾多次失言，不过最终在势均力敌的选举中赢得了国民的选择。这距离他进入政坛仅八个多月。