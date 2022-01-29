金正恩视察国家宇宙开发局 称五年内将部署多颗侦察卫星

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩视察国家宇宙开发局，并公布了五年内部署多颗侦察卫星的计划。分析认为，北韩在韩国总统选举的第二天公开消息，显示了无论哪一派政权上台，北韩都将继续加强军事力量的决心。朝中社10日报道称，金正恩同志现场指导了国家宇宙开发局，最近进行的侦察卫星重要试验验证了航空照片拍摄方法、高分辨率拍摄设备的运作特点和视频资料传输系统的可信性，金正恩同志对此表示满意。虽然报道并未公开金正恩视察的具体日期，不过按照北韩通常在第二天报道的惯例，估计金正恩在9日进行了视察。金正恩在视察中强调，开发、运行军事侦察卫星的目的在于向共和国军事力量实时提供美帝国主义侵略军队及其追随势力在南朝鲜地区、日本地区、太平洋的反共和国军事行动情报。金正恩表示，为此，自己全面支持国家宇宙开发局在五年计划期间在太阳同步轨道多角度部署军事侦察卫星、培养扎实的侦察情报收集能力的决心。金正恩强调，严密监视美帝国主义侵略军队及其追随势力在朝鲜半岛和周边地区进行的反共和国敌对军事行动的性质、提高状况识别及管理能力和国家军事力量的迅速应对能力是劳动党重视的国家防卫能力提升战略战术方针。金正恩还表示，该项目是提高国家战争遏制力、完善国家战争应对能力的当务之急，也是党和政府最重视的政治军事先决课题和至高无上的革命课题。北韩还公开了2月27日在591公里高空拍摄的地面卫星照片。北韩此前暗示将取消暂停核试验和洲际弹道导弹试射措施，并逐步予以实践。此次报道在韩国总统选举的第二天公布，引发了关注。有分析认为，北韩再次表达了无论韩国哪一派政权上台，都将全力进行核导研发的决心，或将进一步加剧韩半岛紧张局势。北韩2月27日、本月5日先后发射准中程弹道导弹(MRBM)，并声称是“侦察卫星研发重要试验”。另外，北韩所说的太阳同步轨道是人工卫星轨道之一，轨道面与太阳的角度始终保持恒定，在该轨道运行的卫星可在每天同一时间观测地球上的物体。北韩2012年发射的“光明星3号”二期卫星曾被发现在该轨道运行。韩国2012年发射的多用途实用卫星“阿里郎3号”也在该轨道运行。