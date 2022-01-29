拜登、岸田文雄祝贺尹锡悦当选 外媒关注韩未来外交政策

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韩国国际广播电台报道：美国白宫表示，美国总统拜登10日上午亲自致电祝贺尹锡悦当选第20届韩国总统。白宫有关人士透露，很快将就此发布正式声明。此前白宫表示，韩美经济和国民之间的盟友关系坚若磐石，拜登总统期待与当选人持续合作、进一步扩大两国间的紧密合作。美国国会议员也先后向尹锡悦表示祝贺，并希望他能展开跨党派合作，打造更为强大的韩美同盟。《华盛顿邮报》、《纽约时报》预计，随着保守派候选人当选，韩国在北韩核问题和美中矛盾方面的外交安全政策将发生变化。中国和日本媒体也迅速报道了韩国大选结果。新华社、《人民日报》等中国官媒尤其关注未来韩国在美中矛盾间的角色。《环球时报》此前在社论中表示，韩国新总统应继续在中美之间起到桥梁作用，而非选边站。日本首相岸田文雄在记者会上向尹锡悦表示祝贺。岸田文雄表示，期待韩国下届总统发挥领导力。与韩国新总统、新政府的紧密沟通对改善日韩关系十分重要。日本媒体也实时报道了此次大选出口调查结果和开票情况。日本媒体尤其关注尹锡悦在竞选期间曾多次表达改善韩日关系的决心。不过也有意见认为，由于两国存在被强征劳工、日军慰安妇等多项问题，很难期待尹锡悦当选会立刻带来变化。