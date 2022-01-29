韩山火时隔九天被扑灭 启动善后重建体系

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韩国国际广播电台报道：起始于庆尚北道蔚珍郡并蔓延至江原道三陟市的韩国东海岸山火时隔九天终于被扑灭。一个月以来的首次降雨对最终灭火发挥了巨大作用。有关部门表示，由于主要火线灭火工作已结束，将启动面向灾民的善后重建体系。山林部门13日上午9时宣布扑灭蔚珍郡山火主要火线。灭火工作持续遭遇困难的应峰山火线在当天上午降雨的助推下被扑灭。消防员在灭火过程中首先扑灭民宅附近的火势，随后全力防守应峰山和金刚松群落。但由于风向持续变化，再加上浓厚的烟雾导致直升机无法接近，灭火工作遭遇了困难。尤其是海拔千米的石山应峰山始终保持高温，导致状况险峻。对此，有关部门集中投入灭火直升机和特殊灭火队进行灭火。有关部门表示，随着主要火线被扑灭，将启动善后重建体系，帮助受灾地区居民并照料被破坏的森林。有关部门将在受灾面积较大的北面新华二里设置20栋临时组装住宅；在竹边海洋生物产业园区闲置地设置50栋临时住宅，收容临时住宅设置存在困难的村落灾民。此次山火虽未造成人员伤亡，但持续时间和损失规模均为有史以来之最。从本月4日上午11时17分火灾在蔚珍郡发生直至主要火线被扑灭，总计耗时200余个小时。包括同一时期发生山火的江陵和东海在内，受影响面积初步统计为2.49万余公顷。