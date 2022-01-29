韩美自贸协定生效十年 韩对美贸易增长66%

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国和美国自贸协定将于15日迎来生效满十周年。据韩国产业通商资源部14日公布的数据，两国贸易规模从2012年自贸协定生效第一年的1018亿美元增至去年的1691亿美元，增幅达66.1%。而同一时期全球贸易规模仅增长17.9%。韩国对美出口额从585亿美元增至959亿美元，增幅达61.1%；进口额从433亿美元增至732亿美元，增幅达69.0%。在前十大出口产品中，除无线通信机器外的所有产品出口均出现增长，其中半导体（+246.6%）、计算机（+259%）、冰箱（+130.9%）、合成树脂（+244.9%）、干电池及蓄电池（+634.6%）的增幅达到三位数。在进口产品中，能源进口增长显著。两国的互相投资也持续扩大。美国对韩国的外商直接投资额最高，也是韩国企业最大的海外投资地。自贸协定生效后，美国对韩投资总额达482亿美元，较生效前（2002-2011年累计）增长98%。韩国累计对美投资额（截至去年第三季度）也达到1130亿美元，较自贸协定生效前增长282%。专家认为，尽管特朗普政府时期美国威胁废除韩美自贸协定，但韩国企业的对美投资仍持续增长，自贸协定使两国获益。另外，农畜水产品的出口增长率高于进口增长率。韩美自贸协定生效后，农畜产品出口额（2012-2021年平均值）较生效前（2007-2011年平均值）增长95.2%；水产品出口额较协定生效前增长99.4%。去年全球经济呈现复苏势头，两国贸易额以主要产品为主出现了大幅增长。去年两国贸易规模达1691亿美元，同比增长28.5%。其中韩美自贸协定特惠关税产品的出口额达到413亿美元，占总出口的43%，较2012年增长220.4%。过去十年间，韩美两国通过自贸协定收获了贸易、投资扩大的成果，但是也面临着新冠疫情导致的供应链危机、国际贸易秩序变化等挑战。数字贸易、气候变化、人权等贸易新议题也被认为是需要反映到今后自贸协定修订案中的课题。另外，美国以保护本国产业为由而采取的进口管制措施是一大障碍。韩国政府和国会代表团从14日起访问美国，与美国政经界主要人士就两国贸易现状进行评估并探讨未来发展方向。韩国产业部通商交涉本部长吕翰九将同美国贸易代表办公室(USTR)代表凯瑟琳·戴（戴琪）访问位于密歇根州的SK Siltron工厂，探讨加强两国在关键产业供应链方面合作的方案。