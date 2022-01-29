韩77种产品在全球出口市场中占据最大份额 总数排名全球第十

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韩国国际广播电台报道：韩国有70多种产品在全球出口市场中的占有率排名第一。据韩国贸易协会国际贸易通商研究院14日公布的资料显示，以2020年为准，在全球出口市场中占有率排名第一的产品最多的国家是中国（1798种），其次是德国（668种）、美国（479种）、意大利（201种）、日本（154种）、印度（148种）。韩国为77种，较前一年增加6种，总数连续两年排名全球第十。韩国排名全球第一的产品中，有17种首次登上榜首，11种则跌下榜首。按照行业来划分，化学制品（29种）、钢铁和非铁金属（20种）占据了总数的63.7%。首次登上榜首的17种产品中，用于液晶显示器面板的偏光片（24.7亿美元）和激光器（22.4亿美元）的出口额超过20亿美元，成为新的出口主力产品。在11种跌下榜首的产品中，有3种将冠军宝座让与中国。存储芯片虽然也不敌中国，但贸易协会分析指出，这主要是中国境内外资企业扩大生产和出口所致，与产品竞争力无关。韩国与日本的竞争也十分激烈。韩国排名第一、日本排名第二的16种产品中，有7种产品的占有率差距不足5个百分点。分析认为，日本正加速赶超。另外，在韩国占据优势的化学制品、钢铁及非铁金属产品中，中国、美国、德国、日本等出口强国排名第二。分析指出，当前韩国应提升研发力量、实现产品的差异化。