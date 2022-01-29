韩国当选总统尹锡悦与文在寅总统16日举行午餐会

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韩国国际广播电台报道：在韩国总统选举结束时隔七天以后，当选总统尹锡悦与文在寅总统定于16日在总统府青瓦台共进午餐。据当选总统发言人金恩慧透露，尹锡悦和文在寅将在没有陪同人员的情况下共进午餐，坦诚地进行交谈。尹锡悦此前一直表示将邀请政府赦免前总统李明博，因此在16日的午餐会晤中，尹锡悦将提出该议题。尹锡悦15日还前往山火灾区，向当地灾民表示慰问。总统职务交接委员会15日发布了该机构新一轮人选名单：前企划财政部次官崔相穆担任总统职务交接委员会第一经济小组干事，国立首尔大学教授金绍英(音译)和弘益大学教授辛星焕担任该小组委员；曾在李明博政府时期担任外交通商部次官的高丽大学教授金圣翰被任命为外交安保小组干事，前青瓦台对外战略企划官金泰孝和前联合参谋本部次长李钟燮担任该小组委员；国民力量党议员李荣镐担任政务司法行政小组干事，国民力量党议员刘相凡、国立首尔大学行政研究生院教授朴顺爱担任该小组委员。另外，全罗道地区出身的前共同民主党党员、前国会副议长朴柱宣担任5月10日韩国第20届总统就任仪式准备委员会委员长。当选总统尹锡悦方面15日进一步说明了废除民政首席秘书室的有关内容。当选总统发言人金恩慧表示，总统室将仅保留人事推荐职能，公职者的验证工作将由法务部和警察厅等机构负责执行。