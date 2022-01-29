韩国三分之一人口处于“孤立状态”

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韩国国际广播电台报道：据调查，三分之一的韩国国民处于"孤立状态"，在面临危机时无人帮助。统计厅日前发布的《国民生活质量2021》报告还显示，受新冠疫情的影响，随着人们户外活动减少，肥胖率也随之提高。据KBS记者报道，在反映国民生活质量的指标中，“社会孤立度"去年创下了历史最高值。据统计厅发布的《国民生活质量2021》报告显示，去年“社会孤立度”为34.1%，与两年前相比增加了6.4个百分点，创2009年开始调查以来的历史最高值。三分之一的国民处于在因疾病等陷入危机时无人帮助的"孤立状态"。从性别来看，男性的社会孤立度为36.6%，较女性高出5个百分点。另外，年龄越大，孤立度越高。60岁以上人群的孤立度为41.6%，即四成60岁以上人群处于孤立状态。统计厅分析认为，新冠疫情导致面对面活动受到限制对社会孤立度产生了影响。出于同样的原因，人们对他人的信赖度也大幅下降。以2020年为基准,回答"可以相信普通人"的比率较一年前减少了15.9个百分点，创下历史最低值50.3%。在过去的两年里，外部活动相关指标也有所恶化。以2020年为基准，人均国内旅游天数为5.8天，较一年前减少了一半左右。志愿服务活动参与率去年为8.4%，仅为两年前的一半。由于居家办公或远程教育等导致人们的活动范围变小，肥胖率也有所增加。据调查，2020年的肥胖率为38.3%，较一年前增加了4.5个百分点。特别是男性肥胖率为48%，与一年前相比大幅增加；女性肥胖率低于28%，变化不大。