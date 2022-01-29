韩女性家族部存废问题再引争议

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：领导韩国下届政府的当选总统尹锡悦在竞选时期曾承诺将废除女性家族部，而这并非韩国各界首次讨论女性家族部的存废问题。2001年1月在金大中政府时期成立的女性部打出了“提高女性地位”的口号。已故前总统金大中当时表示，21世纪女性与男性处于同等地位，将实现男女平等。在迄今的21年时间里，虽然该部门的作用从未改变，但每当政权更替，保育、家庭和青少年相关事务被反复纳入或排除在部门工作范畴内外。2010年青少年和家庭有关事务再次被纳入工作范畴后，形成了目前的女性家族部。女性家族部的存废问题过去也曾被提及。2008年，李明博在竞选总统时曾承诺废除女性家族部，李明博当选总统后，也像现在一样引发了争议。由于遭到强烈反对，李明博政府最终未能废除女性家族部，而是缩小规模并进行改组，但女性家族部的作用和地位始终被质疑。今年女性家族部的预算为1.4650万亿韩元，在整体政府预算中占比0.24%，在18个政府部门中最低。从预算使用项目来看，预算在家庭政策方面的投入多于在女性项目上的支出。女性和两性平等项目预算仅占7%，而家庭和青少年项目预算占比80%。投入预算最多的为单亲家庭和儿童照顾项目。另外，女性家族部在前首尔市长朴元淳和前釜山市长吴巨敦的权力型性犯罪事件发生时期未能站在受害者一边也引发了争议。据韩国女性政策研究院2月发布的一份报告显示，不少专家认为有必要全面改组女性家族部的职能。但由于对两性平等的认知有所差异，对改组方向存在较多不同意见。