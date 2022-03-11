韩美副外长举行电话磋商 讨论对俄制裁和经济安全合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国和美国副外长举行电话磋商，就对俄罗斯制裁、印太地区的经济安全合作进行讨论。韩国外交部表示，外交部第二次官崔钟文16日同美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯举行电话磋商。双方就对俄经济制裁、美国作为印太战略的一环正推进的印太经济框架(IPEF)、公平贸易惯例交换了意见。崔钟文说明了韩国政府在对俄制裁方面作出的努力。费尔南德斯对此深表感谢，并称韩美同盟得到了进一步巩固。崔钟文还表示，韩国政府对印太经济框架基本上持欢迎立场，有关部门不久后将完成评估，并将在近期告知美方韩国政府的立场。印太经济框架是美国提出的全面经济合作构想，被认为是拜登政府印太战略的核心，由拜登去年10月在东亚峰会上首次提出。印太经济框架旨在推进美国与印太地区国家在公平贸易、数字经济、基础设施、脱碳、清洁能源领域的合作。美国政府曾表示该框架将在今年初正式成立。费尔南德斯在磋商中就美国关于公平贸易惯例的未来推动计划进行了说明，并表示希望与韩国在该领域持续合作。双方暂定于今年秋天举行第七次韩美高层经济对话（SED），并商定在工作层级紧密筹备。费尔南德斯去年12月曾来韩出席第六次韩美高层经济对话。