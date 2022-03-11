韩新增62万余例新冠病例 确诊和死亡人数均达新高

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例较前一天增加20万余例，突破62万例，是新冠疫情在韩国暴发后的最大值。以17日0时为准，韩国新增62.1328万例新冠确诊病例。这是韩国确诊病例数首次超过60万例。单日新增病例数前一天首次突破40万例，次日便猛增22万例，再次刷新最高纪录。不过17日公布的数据包括了16日遗漏的部分确诊病例。统计快速抗原检测确诊者的系统发生超负荷情况，原本应被计入16日的确诊病例数归入了17日的数据。此外，除PCR检测呈阳性者之外，在医院进行快速抗原检测后呈阳性者也被计入确诊病例，使得确诊患者数出现猛增。病床启用率接近饱和，全国危重患者病床启用率为65.6%，其中非首都圈地区为72.4%。非首都圈地区的准重症患者病床启用率更是高达78.6%。病床启用率超过75%为“危险”、超过80%为“饱和”。死亡者一天内新增429人，是新冠疫情暴发以来的最大值。正接受住院治疗的危重患者为1159例。现行防疫措施将于20日到期，政府正探讨防疫措施的放宽程度。专家担忧，若危重患者达到1800-2000例，医疗系统将无法承受。政府将对防疫体系和疫情趋势进行最终确认后，于18日公布是否放宽防疫措施。