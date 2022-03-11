美媒称北韩正拆除金刚山海金刚酒店 部分意见称尚无法判断

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韩国国际广播电台报道：据美国之音报道，北韩对金刚山海金刚酒店的拆除工作已完成相当一部分。不过也有意见认为，从北韩迄今为止的行动迹象来看，拆除工作并未正式启动。据美国之音17日报道，卫星照片服务“Planet Labs”15日公布的内容显示，海金刚酒店的屋顶已被拆除，可看到建筑内部。从照片上来看，海金刚酒店的屋顶部分呈现深色，似乎被完全钻破。报道称，原本可用来识别建筑的白色部分仅剩下建筑后部和南部外墙的一部分。报道还指出，酒店前陆地上摆放的疑似重型设备和建材的物体显示出拆除工作正在进行。北韩国务委员长金正恩2019年10月在视察金刚山时，指示有关方面完全拆除韩方设施，称看到韩方设施就感到不悦。北韩当时曾决定迅速启动拆除工作，但新冠疫情暴发后，2020年1月又通知韩国推迟拆除作业。金正恩去年1月在第八次党代会上指示有关部门作为五年计划的一环，以“北韩式风格”修建金刚山旅游区。海金刚酒店于2000年开张营业，为现代峨山所有并运营。2008年韩国游客在金刚山遭枪击事件发生后，金刚山旅游项目全面中断，海金刚酒店被关闭。北韩最近并未就拆除酒店的有关问题提前通报或与韩国进行协商。对此，有意见认为，北韩曾就酒店的处理问题与韩国协商，并公布了金刚山地区的开发计划，单方面拆除对北韩并无益处，目前判断北韩强行拆除仍为时过早。还有意见认为，若北韩认为疫情已平息、着手启动金刚山地区修缮工作，很有可能要求韩国对韩企所持有酒店的拆除工作和费用负责。此前有不少媒体依据民间卫星照片报道北韩在关闭已久的开城工业园区和金刚山旅游区有所行动。最近还有媒体依据民间卫星照片报道称，北韩平壤顺安机场疑似已完成导弹发射台混凝土地基建设。不过专家分析指出，该设施与导弹发射毫无关系。