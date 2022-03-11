韩总统办公室将搬迁至国防部大楼 青瓦台5月10日全面开放

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦宣布新政府总统办公室将搬迁至位于龙山的国防部办公大楼。尹锡悦表示，就任仪式后将在新办公室办公，青瓦台则将全面向国民开放。这一计划若能落实，将是韩国总统办公室时隔74年搬迁。尹锡悦在竞选中曾承诺“原本的青瓦台将消失”，他在记者见面会上公布了将总统办公室搬迁至国防部大楼的决定。尹锡悦表示，考虑到为国民带来的不便和将青瓦台完全归还给国民，自己认为迅速决定并推进将总统办公室搬迁至龙山国防部大楼是正确的。尹锡悦还表示，青瓦台是帝王式总统制度的象征，推进搬迁是为了走进国民之中，历届政府也都认可搬迁的必要性。尹锡悦表示，搬迁是为了好好工作、实践与国民的承诺，希望国民能够理解自己的决心。对于放弃此前“开启光化门时代”承诺的原因，尹锡悦表示是考虑到了民众的不便。尹锡悦称，在以当选总统的身份听取报告后，发现搬迁至光化门对民众来说几乎相当于一场灾难。而龙山大楼原本已具备国家安全指挥设施，可减少民众的不便和预算。尹锡悦还表示，将在就任仪式后前往龙山新办公室办公，青瓦台则将在同一天全面开放。尹锡悦说，青瓦台本馆、迎宾馆、有“最美庭院”之称的绿地园、常春斋都将回到国民的怀抱之中。国防部将搬迁至位于办公大楼旁、目前联合参谋本部所使用的建筑内，联合参谋本部则将搬迁至南泰岭。