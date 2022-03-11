韩11名前联参议长反对总统办公室搬迁计划 担忧出现国安空白

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韩国国际广播电台报道：随着作为韩国国家安保中心的国防部和联合参谋本部须同时搬迁的情况发生，有意见担忧国家安全或出现空白。总统办公室的搬迁决定使国防部、联合参谋本部和位于南泰岭的首都防卫司令部不得不迁移或重新部署。而最大的问题在于，目前仅有联合参谋本部使用首都防卫司令部的大致计划，核心指挥设施如何重新部署尚缺乏具体规划。目前，联合参谋本部拥有可掌控陆军、海军战术指挥控制系统(KNTDS)和空军防空管制系统的设施，这一系统的迁移速度将成为问题的关键。然而，目前关于该系统重建预算尚无任何提及。另外，首都防卫司令部搬迁时，通过美军所运营的韩美联合情报管理系统“Centrix-K”进行的联合作战管理能否顺利展开，也需要评估和协商。军事专家指出，考虑到系统恢复稳定所需的时间，有可能出现国家安全空白。11名前联合参谋本部议长20日发布联合立场声明，公开反对搬迁计划。声明指出，国防部电算网、战时通信网、韩美热线等主要通信网将立刻无法发挥作用，若国防部与其他部队需要搬迁，统称为“C41系统”的指挥、管控、通信、电脑、情报整合系统也必须重新构建。声明指出，决不能以速战速决的方式强行推动搬迁计划。若联合参谋本部的运营系统出现不稳定状况，定于下月举行的韩美联合军演有可能受到影响。下月将是金日成110周年生日，北韩最近连续加强导弹挑衅力度，全面防卫态势比以往任何时候都更为重要。还有意见担忧，在设施重建的过程中，军队的保密事项有可能泄露。另外，若总统、国防部长官、联合参谋本部议长处于同一办公大楼，在紧急情况下有可能成为集中攻击的对象。