尹锡悦方面称联合参谋本部搬迁大楼新建费用约为1200亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国当选总统尹锡悦方面21日就因总统办公室搬迁而产生的联合参谋本部搬迁费用表示，联合参谋本部若搬迁至南泰岭，大楼新建费用大约需要1200亿韩元。当选总统发言人金恩慧当天在位于首尔三清洞的总统职务交接委员会办公室举行记者会，就关于联合参谋本部搬迁及办公楼新建费用的提问作出了上述回答。尹锡悦前一天表示，总统办公室的搬迁费用估算为496亿韩元，其中国防部迁至联合参谋本部大楼的费用为118亿韩元、国防部大楼装修费为252亿韩元、警卫处搬迁费用为99.97亿韩元、汉南洞总统公馆装修费为25亿韩元。不过联合参谋本部的搬迁费用并未包含在内。金恩慧表示，在费用问题方面，还应考虑到青瓦台全面开放的价值。她表示，新总统办公室所在大楼还将设置记者室和民间联合委员会，这印证了绝不成为凌驾于内阁、参谋之上的总统的承诺，希望国民能够将之视作政治改革的起点。金恩慧还表示，根据《交接委员会法》第七条，交接委员会可就国防部搬迁要求现任政府予以协助。金恩慧就青瓦台的协助表示，在不出现特殊变数的情况下，希望双方能够顺利达成协议。对于国防部搬迁所导致的安全空白，金恩慧表示，从军队的特点上来看，更重要的是无论是否存在物理性移动，都应保障万无一失的安保力量。国防部内部有指挥控制系统，目前该系统可立刻由青瓦台的危机管理中心来替代，安全领域不可能出现空白。