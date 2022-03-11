韩总理金富谦结束海外访问回国 将专注于政权交接和应对疫情

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理金富谦结束对土耳其和卡塔尔为期五天的访问，于21日抵达韩国。金富谦此行最大目的是出席在土耳其举行的“1915恰纳卡莱大桥”开通仪式。金富谦17日抵达土耳其首都安卡拉，与参与恰纳卡莱大桥建设的DL E&C、SK生态工厂（SK Eco Plant）等企业的有关人士会晤。18日前往施工现场鼓励施工人员，并出席开通仪式。为纪念土耳其共和国成立100周年（2023年）而建设的恰纳卡莱大桥全长3563米，是全球最长的悬索桥。该项目与2019年启用的伊斯坦布尔新机场、伊斯坦布尔大运河并称为土耳其总统埃尔多安的三大工程。韩国企业不仅参与承包施工，还负责可行性调查等策划阶段的工作以及引资、建设等事务。大桥今后12年的运营也将由韩企负责，展现了韩企在技术、金融系统方面的出色实力。埃尔多安亲赴金富谦所在的工程现场办公室附近，与金富谦会晤。对话结束后，埃尔多安邀请金富谦一起乘坐车辆前往开通仪式举办地。二人一起出现在现场的人山人海之中，引起了关注。土耳其副总统奥克塔伊邀请金富谦一同乘坐专用机往返安卡拉和恰纳卡莱。奥克塔伊还邀请金富谦在土耳其访问的最后一天（19日）在总统府共进午餐。韩国政府有关人士表示，这种待遇极为特别。金富谦19日抵达卡塔尔首都多哈，20日拜访卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼，并同首相哈立德举行会谈，双方探讨了在能源等多个经济领域的合作问题。韩国天然气公社去年与卡塔尔签署为期20年的合同。根据该合同，卡塔尔每年向韩国供应200万吨液化天然气。在当天的会谈中，哈立德再次向金富谦承诺将履行合同。出席会谈的一名政府高层人士透露，卡塔尔埃米尔和首相均提到了恰纳卡莱大桥的开通，并详细询问了参与建设的企业情况。金富谦在会谈后表示，卡塔尔出于对粮食安全的考虑，对智能农场表现出了特别的关注，韩方承诺将妥善处理有关事宜，确保下届政府将之作为主要课题予以探讨。此外，当前国际局势混乱，土耳其和卡塔尔正在各地区进行调解，此行也加强了韩国与两国的关系。金富谦表示，由于美国对伊朗的制裁导致伊朗在韩资金被冻结、两国关系恶化，卡塔尔向韩国政府给予了多项建议和帮助。金富谦还就去年卡塔尔在韩国驻阿富汗大使馆从喀布尔撤离的过程中给予的帮助表示感谢。韩国驻阿富汗大使馆目前临时转移至多哈，金富谦还抽出时间前往使馆与员工会面。金富谦最后视察了由三星物产负责建设的北部天然气田项目，并与当地韩企举行了晚餐恳谈会。金富谦回国后将与总统职务交接委员会会晤，专注于交接工作。金富谦表示，将与交接委员会举行会议，确保交接工作顺利进行。另外，由于韩国新冠危重患者和死亡者增多，预计金富谦还将集中精力应对疫情。