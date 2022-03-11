青瓦台：总统办公室搬迁计划过于勉强 将向交接委表达担忧

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韩国国际广播电台报道：青瓦台就当选总统尹锡悦将总统办公室搬迁至龙山的计划表示，距离新政府成立的时间所剩不多，要在如此紧迫的时间内完成国防部、联合参谋本部、总统办公室及秘书室、警卫处的搬迁，存在勉强之处。青瓦台强调，政府将向当选总统和总统职务交接委员会表达这一担忧，并在充分进行必要协商后决定最终立场。青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤在记者会上表示，青瓦台21日上午在文在寅总统的主持下召开国家安全保障会议（NSC）有关部门长官扩大会议，得出了上述结论。朴洙贤表示，文在寅总统在竞选过程中也曾承诺将开启光化门总统时代，因此对将青瓦台归还给国民的用意抱有同感。不过朴洙贤强调，当前韩半岛安全危机加剧，在比任何时候都需要安保力量的政府交接时期搬迁并未准备好的联合参谋本部、国防部、青瓦台国家危机管理中心有可能导致安保的空白和混乱，需要予以充分探讨。朴洙贤表示，按照目前青瓦台的标准调整禁飞区等对空防御系统的问题也需要探讨。若没有紧急事项，应在国防部、联合参谋本部和青瓦台做好准备后推进搬迁。朴洙贤还表示，截至本届政府任期最后一天晚12时，国家安全和统帅军队是现任政府和现任总统不能放下的职责，希望国防部和联合参谋本部等机关毫不动摇地执行任务，直至最后一刻。