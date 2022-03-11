韩当选总统方面要求政府予以协助

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韩国国际广播电台报道：在总统办公室入驻龙山的计划变得不明朗之际，当选总统尹锡悦方面要求政府为其做好工作予以协助。当选总统发言人金恩慧22日上午在新闻发布会上说，国民要求政权交替承载着国民要求新政府做好工作的殷切希望。她表示，新政府不会因遇到难关而迂回地进行必要的改革，也不会将负担留给国民。总统职务交接委员会和国民力量党相继发出声讨青瓦台的呼声。国民统合委员会委员长金汉吉表示，文在寅总统并未兑现开启光化门时代的承诺，导致在过去五年期间延续着帝王式的总统制。所属青瓦台迁移工作小组的前联合参谋本部作战本部长金龙显表示，青瓦台以安保为由对总统办公室的迁移表示担忧是非常令人厌恶的行为。国民力量党国会代表金起炫表示，现任政府表现出了对本次大选的不服，直到任期结束仍在做出心胸狭隘和尴尬的行动，国民将会对其进行评价。当选总统尹锡悦22日在首尔市钟路区通义洞总统职务交接委员会办公室举行干事团会议，要求拟定新冠疫情应对方案，并制定帮助因新冠疫情而遭受损失的小工商户和个体户脱贫的方案。总统职务交接委员会外交安保小组22日开始接受国防部的工作报告。在听取过去五年的国防政策说明后，小组对当选总统尹锡悦的国防承诺履行方案进行讨论。