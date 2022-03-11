韩国技术打造连接欧亚大陆的世界最长悬索桥

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韩国国际广播电台报道：日前，土耳其对外展示了其世界最长的悬索桥。连接欧洲和亚洲的恰纳卡莱大桥总长超过3500米，是利用韩国技术和材料建造的。在欧洲和亚洲大陆之间流经的土耳其达达尼尔海峡上可以看到一座美丽的悬索桥。连接欧洲和亚洲的恰纳卡莱大桥仅长度就达3563米，是世界上最长的悬索桥。原本坐船需要一个多小时才能横跨海峡的时间也随着大桥的开通而被大幅缩短。土耳其总统埃尔多安说，现在通过恰纳卡莱大桥可以在六分钟内抵达对岸。悬索桥以建设难度大而著称，恰纳卡莱大桥从设计到施工均使用韩国技术完成。DL E&C方面的项目负责人禹英镇(音译)说，通过这座大桥，证明了韩国独一无二的悬索桥建设技术实力。韩方在这项海外PPP（政府和社会资本合作）事业中，从金融筹措到设计、施工，圆满完成了各项工作。恰纳卡莱大桥主塔的高度也为世界最高，主塔之间的距离为世界最长，达到2023米，打破了被认为是技术局限的2公里。考虑到海峡地区强风频繁的地理特点，施工方提高了大桥的安全性，可以抵御每秒91米的风速。在四年的施工期间，项目共投入了1.7万名员工，使用了可以建造2300多户公寓的水泥和可以制造150多架飞机的钢板。土耳其政府预计大桥开通后，每年可以节省4亿欧元以上的资金。土耳其国家公路公司分公司总经理塞兹金·库丘克贝基尔说，建设恰纳卡莱大桥的主要目的是连接贸易通道、缩短通行距离、节省时间。韩国建设公司将与土耳其企业一同负责恰纳卡莱大桥开通后12年间的维护、维修和运营工作。