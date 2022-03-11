韩国务总理：今后一到两周将迎来克服新冠危机的转折点

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理金富谦23日在政府首尔办公楼召开的新冠疫情中央灾难安全对策本部会议上表示，今后一到两周将迎来克服新冠危机的转折点。若按照一直以来的准备情况努力挺过此次危机，将可提前缓和疫情、最大程度地减少令人惋惜的死亡。金富谦表示，近期奥密克戎亚型变异毒株BA.2全球感染率达60%，国内占比也超过了40%，成为主导近期疫情扩散的主要毒株。不过BA.2只有传染力高于奥密克戎，重症转化率和住院率并不存在差异。目前使用的治疗药物和疫苗也对该毒株具有相同效果，现有防疫体系可充分予以应对。金富谦表示，从去年底开始，政府为增加病床下了很大功夫，目前已确保3.3万余张专用病床。政府近期还加强了资金管理，支持患者自行接受适当治疗，因此重症患者病床启用率目前维持在60%的水平，情况相对稳定。金富谦还呼吁医疗机构改变认识和行动，促使更多非重症新冠患者在一般医疗系统内接受治疗。金富谦还强调，医疗机构不能拒收感染新冠的急诊患者、需要特殊治疗以及患有严重基础病的新冠感染者。另据最新报道，美国默克公司开发的新冠口服药“Lagevrio”在韩国获得紧急使用授权。食品医药品安全处23日下午表示，已决定批准由美国默克公司研发、韩国MSD公司进口的新冠口服药“Lagevrio”的紧急使用授权。这是继去年12月引进美国辉瑞公司生产的“Paxlovid”后，韩国引进的第二款新冠口服药。