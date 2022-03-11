韩住房公示价格上涨17% 一套房持有者房产税类似去年

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韩国国际广播电台报道：今年包括公寓在内的全国共同住房公示价格较去年上涨超过17%。政府为减轻国民的房产税负担，在计算房产税时并非适用今年的住房公示价格，而是适用去年的公示价格。此外，高龄者可以延期缴纳。今年全国共同住房公示价格上涨17.22%。去年公示价格上涨超过19%，今年的涨幅相较去年降低了1.83个百分点。公示价格反映市价的指标——现实化率为71.5%，较去年上涨1.3个百分点。在全国17个市道当中，除世宗市之外，其他地区的公示价格均有所上涨。其中，仁川上涨29.33%，涨幅最高。京畿道上涨23.20%，首尔上涨14.22%。由于公示价格上升，房屋所有人税收负担将加重，其间政府一直在研讨如何减轻仅拥有一套住房者的房产税负担。经济副总理洪楠基表示，在公示价格现实化的过程中，政府一贯秉持不能过于加重一套房持有人负担的原则，进一步制定了减轻相关人群税收负担的方案。政府首先决定在计算今年的财产税和综合房地产税时适用去年的公示价格。由此，一套房持有者的财产税将不会高于去年。政府预计，公示价格在6亿韩元以下的住房所有人今年的财产税将低于2020年。住房公示价格超过11亿韩元的新增课税对象也不会被征收综合房地产税。综合房地产税课税对象和课税总额将维持去年的水平。此外，高龄者将可延期缴纳综合房地产税。如果符合相关规定，高龄者可将缴纳综合房地产税的时间推迟至进行房产转让、赠与或继承时期以后。从健康保险费来看，保险费中的财产扣除将增至5000万韩元，无住房者或一套房持有者将追加扣除以实际居住为目的的住房金融负债。在加入健康保险的地区用户当中，政府预计一套房持有者的财产保险费将少于去年或与去年持平。