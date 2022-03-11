韩作家李秀智荣获国际安徒生奖 称画册是无语言障碍的艺术

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韩国国际广播电台报道：画册《夏天来了》的作者、韩国作家李秀智（音译）荣获被称为“儿童文学界诺贝尔奖”的国际安徒生奖(Hans Christian Andersen Award)。《夏天来了》是一本融合了音乐、插画和故事的独特画册。这也是韩国作家首次获得国际安徒生奖。李秀智的作品以插画代替文字，非常符合孩子们的视角。在作品中，孩子们在炎热的夏天戏水、丢水球和玩水枪，尽情地玩耍。《夏天来了》就像出自孩子们的手笔，融入了单纯的线条和色彩。画册《夏天来了》的作者李秀智在意大利博洛尼亚国际童书展获得国际安徒生奖插画家奖。这是韩国作家首次获得国际安徒生奖，也是亚洲地区的作家时隔38年获得该奖项。李秀智表示，完全没想到能荣获如此大奖，自己也想采访下评审委员们因何将这一殊荣颁发给了自己。李秀智为了用插画表达感情，作画时使用了蜡笔、水彩和彩纸等多种材料。李秀智说，孩子们很坦诚和直率，看了插画如果感到不满意，就会把画册丢在一边，不再去看。孩子们的这种直觉是正确的。李秀智在大学时期学习美术专业，后来迷上了画册，并找到意大利出版社，其首部画册于2002年在意大利出版。李秀智的作品不受语言的限制，在海外最先获得了认可。李秀智在获悉得奖后感到非常高兴并向读者表示了感谢。李秀智说，希望读者能发挥各自的想象力阅览没有语言障碍的画册。