LG能源解决方案将在北美增设电动汽车电池工厂 2025年当地产能将超200吉瓦时

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韩国国际广播电台报道：LG能源解决方案决定扩大北美市场的生产规模，以在电动汽车需求急剧上升的当地占据优势。LG能源解决方案当地时间23日与美国整车制造商Stellantis在加拿大安大略省举行投资发布会，宣布建立合资工厂。合资工厂总投资规模为4.8万亿韩元。两家公司计划于今年下半年动工，2024年上半年投入量产。新厂产能到2026年将提升至45吉瓦时。两家公司将生产蓄电池组和电池模块，并搭载到克莱斯勒、吉普等Stellantis旗下品牌的下一代电动汽车上。LG能源解决方案还将斥资1.7万亿韩元在美国亚利桑那州建设产能为11吉瓦时的圆柱形电池工厂。这将是韩国电池企业首次在北美市场建设圆柱型电池独资生产工厂。LG能源解决方案计划通过该厂向美国主要电动汽车客户进行稳定供货。LG能源解决方案目前在美国密歇根州拥有一家独资工厂，在俄亥俄州则拥有与通用汽车合资的第一工厂。另外，该公司在田纳西州、密歇根州的合资工厂正在进行建设。加上此次投资，2025年后，LG能源解决方案在北美的产能将超过200吉瓦时，可供250万辆一次充电可续航500公里以上的高性能纯电动汽车使用。美国拜登政府提出2030年环保型车辆占国内新车50%的目标，并正在推动通过大规模补贴发放法案。去年，LG能源解决方案在全球电动汽车电池市场的占有率为20.3%，排名第二。中国宁德时代排名第一，占比32.6%。