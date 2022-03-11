文在寅：同尹锡悦会晤无需经谈判 望尹亲自判断

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅再次敦促下届总统当选人尹锡悦尽快会晤。文在寅与尹锡悦原定于本月16日会晤，不过后来被取消。文在寅24日上午在参谋会议上表示，从未听说过当选总统拜访现任总统需要谈判和条件。文在寅还表示，希望当选总统本人亲自做出判断，勿听他人之语。这是继本月18日后，文在寅再次敦促尹锡悦尽快会晤。文在寅表示，对现状感到焦急，因此再次提出建议。自己是即将卸任的总统，尹锡悦即将成为总统，对迟迟不能会晤感到惋惜。青瓦台与当选总统方面23日围绕韩国银行行长的任命问题产生矛盾，文在寅呼吁尹锡悦亲自做出判断也是考虑到了这一点。青瓦台高层人士透露，文在寅表示，总统与当选总统会晤对当选总统本人是好事，二人愉悦握手的场面也能使国民感到高兴。另外，尹锡悦24日称青瓦台提名韩国银行行长的行为“不恰当”。对此，青瓦台方面表示，人事权是法定权限，也是必须履行的义务。在青瓦台表明立场之前，尹锡悦对提名韩国银行行长一事表示，现任政府在政权末期任命将与下届政府工作的人选并不恰当。尹锡悦还以房地产交易打比方，表示在仅剩下名义转让的状态下，原主人出于对新主人的尊重，不会对房屋进行装修。不过，对于“若人事问题得不到解决，与文在寅的会晤会否变得困难”的提问，尹锡悦表示，这是不同的问题。