北韩4月举办大型艺术节纪念金日成生日

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韩国国际广播电台报道：北韩将在线上和线下举办大规模艺术节，纪念4月15日金日成生日“太阳节”。据朝中社、《劳动新闻》等北韩媒体报道，“第7届4月之春人民艺术庆典”将于4月10日-18日在平壤各地举行。各道艺术团、艺术宣传队、机动艺术宣传队、艺术小组等将参加庆典，庆典还设置了魔术表演环节。各道将选拔优秀艺术家参加庆典。朝中社报道称，此次庆典是传承伟大首领金日成同志不灭的革命生涯和功绩、歌颂伟人的大型政治艺术庆典。《劳动新闻》报道称，庆典将鼓舞人民奋进, 为推动意义深远的今年成为革命性大喜事之年作出巨大贡献。北韩还将于4月10日-20日在平壤举办国际艺术活动“第32届4月之春亲善艺术庆典”。庆典邀请海外艺术团体以在线方式举行。2001年和2002年，在日本活动的歌手金莲子受邀参加；2007年英国著名歌唱家苏珊娜·克拉克等西方国家艺术家和团体也受邀参加。受新冠疫情影响，2020年该活动未能举行。借今年金正日110周年生日契机，北韩决定同时在线上和线下举办艺术庆典。不过平壤马拉松大会今年仍将取消。为纪念“太阳节”，北韩从1981年起每年4月举办平壤马拉松大会，今年是连续第三年取消。由于疫情仍未平复，北韩很难允许外国选手入境。