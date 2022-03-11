超七成海外采购认为韩国的国家品牌有助于产品购买

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韩国国际广播电台报道：调查显示，七成海外采购表示，韩国的国家品牌对产品购买产生了积极影响。韩国贸易协会国际贸易通商研究院24日公布的“海外采购对韩国国家品牌和韩国产品的认识调查”结果显示，72.9%的应答者表示，韩国的国家品牌对购买韩国产品的决定发挥了积极影响。这项调查于2月21日至3月4日面向213名海外采购展开。在对韩国产品的印象中，“高品质”占比最高，为25.4%。其次分别是“合理的价格”（16.9%）、“独创性”（15%）等。66.7%的应答者表示，韩国的国家品牌较过去有所改善。调查显示，“韩国文化内容扩散”（31.8%）、“韩国企业的发展”（25.6%）、“经济实力增长（20.8%）”对国家品牌的提升发挥了巨大作用。韩国贸易协会分析指出，《鱿鱼游戏》和防弹少年团在全球的人气对国家品牌的提升起到了巨大作用。30%的应答者认为日本是韩国的竞争国家，占比最高。其次是中国（23%）。而在2013年的调查中，中国和日本占比分别为43.6%和37.3%。在此次调查中，认为欧洲是韩国竞争对手的比例达到11%，这意味着对韩国产品的认识总体上有所改善。调查显示，韩国产品的弱点为“价格”（33%）、“售后管理不足”（15%）、“伙伴信任度”（13%）。分析指出，有必要加强售后管理、提高采购员的信任度。应答者认为，为提升国家品牌，有必要“开发、推广各类韩国文化内容”（27.2%）、“宣传优秀企业和产品”（24.9%）、“加强国家层面上的国际活动”（23%）等。