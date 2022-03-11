文在寅：韩半岛形势严峻 通过强有力的安保维护和平

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹。文在寅在25日迎来“西海守护日”之际强调通过强有力的安保维护和平。第七届“西海守护日”纪念仪式25日在国立大田显忠院举行，“西海守护日”旨在纪念在第二次延坪海战和天安舰被袭与延坪岛炮战中牺牲的55名守护西海的勇士，牺牲者遗属和主要人士出席了当天的纪念仪式。国务总理金富谦在出席纪念仪式时表示，北韩发射洲际弹道导弹构成严重威胁，韩国对北韩当局进行了警告。他说，通过强有力的安保维护和平才是报答西海英雄们的最佳方式。文在寅也通过社交网站表示，通过强有力的安保维护和平才是报答西海英雄的最佳方式。文在寅还说，北韩24日发射洲际弹道导弹，当前韩半岛安保局势极为严峻，正通过坚如磐石的国防力量维护和平。文在寅表示，韩国国防预算持续增加，并提及KF-21韩国型战斗机和“岛山安昌浩号”3000吨级潜艇等，强调政府正致力于加强国防力量。此前，在北韩24日发射洲际弹道导弹后召开的国家安全保障会议（NSC）紧急会议上，文在寅将北韩此次发射行为定性为北韩国务委员长金正恩撕毁承诺。文在寅谴责金正恩违反了2018年向国际社会作出的暂停发射洲际弹道导弹的承诺，北韩的发射行为对韩半岛和国际社会构成严重威胁。文在寅表示，当前的情况极为紧迫和严峻，将以强有力的军事应对和牢固的韩美同盟为基础维护安保态势。