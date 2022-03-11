KBS民调：53.8%的韩国国民反对总统办公室搬迁计划 40.6%赞成

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韩国国际广播电台报道：KBS就当选总统尹锡悦推进将总统办公室搬迁至龙山国防部大楼等主要承诺事项进行了民意调查。KBS针对当选总统尹锡悦计划将总统办公室搬迁到龙山国防部大楼进行了民调，结果显示，53.8%的韩国国民反对总统办公室搬迁计划，40.6%的人赞成。从应答者的理念倾向来看，70%以上的保守层赞成，80%以上的进步层反对。在中立层当中，32.3%的人赞成、61.3%反对。在反对迁移的原因当中，认为“未能预先进行充分讨论”的意见占比最多，其后为“没有迁移的必要“和“迁移费用”。在赞成迁移的原因当中，回答“将有助于同国民进行沟通”的意见占比最高，其后为“应落实承诺”。对于当选总统废除女性家族部的承诺，赞成与反对意见占比差距处于误差范围内。从性别来看，58%的男性赞成，51.2%的女性反对，差距较大。对于是否赦免前总统李明博，39.1%的人赞成，53.9%的人反对。KBS委托Hankook Research从23日开始在为期两天的时间里以全国1000名18岁以上男女为对象通过有线和无线电话方式进行本次民意调查，应答率为13.2%，可信任度为95%，误差范围为±3.1个百分点。详细内容可在KBS网站进行查阅。