韩政府：俄乌事态长期化造成韩国受损企业增加

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韩国国际广播电台报道：在俄罗斯入侵乌克兰事态长期化的背景下，韩国企业的损失也逐渐加大。不过政府认为，韩国国内原材料等供需不存在问题。另外，随着中国境内新冠疫情趋稳，韩国企业因中国实施封锁措施而遭受的损失也有限。企划财政部第一次官李亿远25日在政府首尔办公楼召开“第22次乌克兰事态紧急应对工作组兼第9次经济安保核心项目工作组会议”，就国际社会对俄罗斯制裁措施的影响和中国实施封锁措施对韩国经济造成的供应链影响等进行了评估。韩国将从26日开始对俄罗斯和白俄罗斯实施57项非战略物资产品和技术出口管制，政府将扩大运作“俄罗斯事务咨询组”，向企业介绍具体内容，并制作和发放指南，说明57项非战略物资产品的详细规格、出口许可申请程序等。在紧急金融支援计划方面，截至22日，政府将为58项新贷款、104项展期提供支援。在俄罗斯进攻乌克兰事态长期化的情况下，申请支援的企业以纷争地区进出口企业为主有所增加。另外，本周中国境内新冠病例有小幅上升，不过除吉林省等部分地区外，其他地区的情况正在恢复稳定。据政府分析，因中国上周实施封锁措施，部分行业的工厂生产活动受到影响，目前已有所缓解。虽然在物流和零部件供需方面仍存在困难，但对韩国国内供应链的影响有限。