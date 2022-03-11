安理会因中俄反对未能通过谴责北韩的媒体声明

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会就发布谴责北韩试射洲际弹道导弹（ICBM）的媒体声明方案进行了讨论，不过因中国和俄罗斯的反对而未能得出结论。安理会在纽约联合国总部召开了讨论北韩及不扩散问题的公开会议。常任理事国美国、英国、法国和包括阿尔巴尼亚、爱尔兰、挪威在内的大部分理事国均指出，北韩发射洲际弹道导弹明确违反了联合国对北制裁决议。美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德表示，北韩发射洲际弹道导弹不仅严重违反安理会决议，还对国际社会的不扩散努力构成了严重威胁。格林菲尔德表示，安理会应一致批判北韩的违法行为，对北韩施加压力，促使其回到对话桌前。不过中国和俄罗斯则指责美国对北韩发射洲际弹道导弹负有责任，反对加强对北制裁的方案。中国常驻联合国代表张军表示，北韩之所以打破在美北首脑会谈之际公布的暂停核试验和洲际弹道导弹试射承诺，原因在于美国未能遵守承诺。张军表示，北韩信守承诺，但是美国却未遵守暂停联合军演等承诺，并在韩半岛周边部署战略性核武器，威胁了北韩的安全。俄罗斯常驻联合国副代表安娜·叶夫斯季格涅耶娃认为，美国和北韩均对无核化对话毫无进展负有责任。公开发言结束后，会议转入闭门环节并探讨了发布联合声明的方案，不过由于中国和俄罗斯的反对而告吹。美国等西方国家提出的追加制裁的核心是触发条款，该条款已包含在安理会此前通过的对北制裁决议之中。根据该条款，若北韩发射洲际弹道导弹，可进一步限制对北能源供应量。目前对北能源供应量被限制在原油400万桶、精炼油50万桶。不过由于中国和俄罗斯行使否决权，安理会未能采取行动。对此，美国等西方国家召开记者见面会，呼吁安理会积极应对北韩的挑衅行为。格林菲尔德表示，敦促所有联合国成员、特别是安理会理事国共同谴责北韩的行为，要求北韩放弃大规模杀伤性武器。预计安理会会议将继续探讨依据触发条款的对北制裁强化方案。