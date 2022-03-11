韩美推断北韩洲际弹道导弹并非新型 丰溪里核试验场3号坑道正在修复

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国认为，最近北韩发射的洲际弹道导弹（ICBM）并非新型武器，而是已有的“火星-15型”。据韩国军方和政府消息人士27日消息，韩美对本月24日北韩在平壤顺安机场发射的洲际弹道导弹的精密分析结果显示，该导弹并非“火星-17型”。通过搭载有红外线热感应传感器的卫星等设备收集的信息显示，北韩此次发射的洲际弹道导弹有两个发动机喷嘴，与“火星-15型”相同。而“火星-17型”则有四个喷嘴。另外，一级发动机的燃烧时间也与“火星-15型”基本相同。北韩此次高角度发射的洲际弹道导弹与四年四个月之前发射的“火星-15型”轨迹类似，但射高和射程均有提高。根据探测所得的具体参数，若导弹以正常角度发射，射程可达1.5万公里，为北韩洲际弹道导弹中最远。不过军方基于对导弹燃烧时间的分析结果判断，北韩减轻了“火星-15型”的弹头重量，使其呈现出与“火星-17型”相似的轨迹。也就是说，虽然北韩大力宣传新型“火星-17型”洲际弹道导弹发射成功，但根据韩美两国的分析，北韩实际上发射的是“火星-15型”，却将之伪装为“火星-17型”。韩美还断定，北韩朝鲜中央电视台公开的照片和视频是本月16日“火星-17型”在空中爆炸前拍摄的发射初期场面的混合编辑版本。进入今年以来，北韩三次试射“火星-17型”，但均未公开发射场面。北韩声称前两次是“侦察卫星试验”，仅公开了在宇宙中拍摄的地球照片。本月16日进行的第三次试验则在空中爆炸，北韩未进行任何报道。部分专家根据北韩公开视频中的天气等因素推测，北韩声称“火星-17型”发射成功只是一种欺瞒战术。韩国军方也对北韩的主张持怀疑态度。联合参谋本部有关人士25日在与记者会面时表示，针对北韩主张成功发射新型洲际弹道导弹，韩美情报部门考虑到各种可能性，正在进行精密分析。韩美军方会否公开此次分析内容也引起了关注。此次北韩在金正恩亲自下达命令后试射洲际弹道导弹，韩美两国公开指出北韩此次试射取得成功的主张不实，可看作是对其发出的警告。不过无论北韩发射的导弹型号如何，重启洲际弹道导弹试射的行为已超越红线这一点是明确的。本月11日，韩美军方破例公开表示，北韩2月27日的“侦察卫星试验”、本月5日的两次弹道导弹试射实际上均为“火星-17型”性能测试的一环。另外，北韩24日从移动式发射车上发射。这是北韩首次使用移动式发射车发射洲际弹道导弹，显示其机动性技术能力有所提高。此外，目前正在修复的丰溪里核试验场出现新动向。2018年丰溪里核试验场炸毁时，3号和4号坑道仅入口部分坍塌，而北韩被发现正集中修复3号坑道。除了修复入口部分外，北韩还在新挖掘通往坑道内部的通道。韩国军方认为，最快数周、最慢数月内，坑道可被修复。