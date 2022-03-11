韩防疫部门：奥密克戎流行峰值已过 BA.2亚型成主要流行毒株

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韩国国际广播电台报道：韩国中央灾难安全对策本部表示，奥密克戎引起的大流行峰值已过，正逐渐转弱。目前正密切关注BA.2亚型毒株的影响。中央灾难安全对策本部第一次长权德喆28日在会议上表示，新增确诊病例当天已减少至18.7万余例。新增确诊病例自上周三达到49.0881万例后逐步减少。不过权德喆也指出，28日危重病例数达到1273例，较上周一有所增加。危重病例数和死亡人数的增长将在流行峰值过后的2-3周显现。权德喆还表示，奥密克戎BA.2亚型毒株上周在国内的检出率为56.3%，已成为主要流行毒株。由于部分国家受该毒株的影响疫情重新反弹，因此不可放松警惕。中央灾难安全对策本部表示，约158万名一般管理对象可获得咨询和治疗的医院增至9130家。若确诊患者本人有意或医疗机构认为有必要，一般管理对象可转为重点管理对象，并接受1139家医疗机构的监测。随着新冠口服药使用范围的扩大，中央灾难安全对策本部到4月底将进口46万人份口服药，并考虑引入针对免疫力低下者的抗体治疗药“Evusheld”。权德喆还表示，最近60岁以上人群感染新冠的情况持续增加，希望尚未接种第三剂新冠疫苗的高龄人群尽快接种。